Occasioni, promozioni, saldi. Ecco cosa cerca il Milan in questo mercato di gennaio, dopo un'estate da protagonista in cui ha investito oltre 200 milioni di euro per rivoluzionare la rosa. La priorità è un vice Kessié, un giocatore che possa far rifiatare il centrocampista arrivato dall'Atalanta che ha già superato, a metà stagione, l'intero minutaggio della scorsa. Non solo, però, un mediano recuperapalloni, no. La società rossonera, qualora dovesse aprirsi una possibilità, è pronta a fare qualcosa anche nel reparto avanzato, con un attaccante esterno che possa essere utilizzabile nel 4-3-3 firmato Gattuso. Occasioni, promozioni, saldi. E Arda Turan è tutto questo.





OFFERTO - Come scrive Mundo Deportivo, l'esterno offensivo del Barcellona è stato offerto al Milan dal suo agente, Ahmet Bolut. Ai ferri corti, da tempo, con la squadra blaugrana, cercato da tutti e tre i maggiori club turchi, Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, l'ex numero 10 dell'Atletico Madrid è attratto da un'esperienza in Italia, in un paese dove, a 31 anni (li compierà il 30 gennaio), proverebbe a rilanciarsi. Ma il Milan cosa ne pensa?





LA SITUAZIONE - Sempre secondo Mundo Deportivo, la società rossonera apprezza il giocatore da tempo e ha accolto piacevolmente l'offerta dell'agente del turco. Ci sono, però, due ostacoli al momento: la richiesta del Barça, che vuole 20 milioni di euro per il cartellino, e l'ingaggio del giocatore, 7 milioni annui. Il Milan ci pensa e studia l'operazione, ma deve guardarsi anche dalla Premier League, visto che l'Everton è pronto a fare sul serio. Occasioni, promozioni, saldi. Il Milan pensa ad Arda Turan.