Dalla Spagna rimbalza la voce dell'interessamento del Real Madrid per Miralem Pjanic . A riportarlo è il sito Don Balon , secondo il quale sul tavolo ci sarebbero 60 milioni di euro per il nazionale bosniaco. E' difficile i n ogni caso pensare che la Juve possa decidere di privarsi del suo play titolare di centrocampo, non sostituibile per caratteristiche.