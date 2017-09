Dopo il collaudo decisamente poco soddisfacente contro la sua ex squadra, la Lazio, e le prime positive esibizioni contro Austria Vienna e Udinese tra Europa League e campionato, quella di stasera è per Lucas Biglia l'opportunità di confermarsi come punto di riferimento del nuovo Milan. A Roma, contro i biancocelesti, è naufragato insieme al resto della squadra, ma nelle ultime due uscite il regista argentino ha mostrato quelle qualità per le quali la nuova dirigenza ha puntato con forza. La capacità di prendere in mano il centrocampo, di dettare i tempi di gioco e farlo scorrere in maniera fluida.



IL NUOVO PIRLO - Qualità pagate a caro prezzo, visto che la coppia Fassone e Mirabelli ha dovuto arrendersi all'intransigenza del presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha preteso e ottenuto i 20 milioni di euro richiesti per un calciatore a un anno dalla scadenza di contratto. Ma la convinzione diffusa, tanto nell'ambiente rossonero quanto in quello degli addetti ai lavori, è che un calciatore con queste caratteristiche a Milanello non lo si vedeva dal 2011, ultimo anno con la casacca del Milan di un certo Andrea Pirlo. E contro l'Udinese Biglia ha sfoderato una prova degna del suo idolo di gioventù, con 110 palloni giocati e una percentuale di passaggi rusciti vicini alla perfezione.



Numeri a cui vanno aggiunti i 5 palloni recuperati e gli 11,7 km percorsi, quasi uno in più di Kessie, il vero incontrista della mediana rossonera. Spal stasera, poi Sampdoria e Roma: passa dalle prossime 3 partite la consacrazione di Biglia a faro del nuovo Milan.