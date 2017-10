Vladimir Petković per il Milan. Questa l'indiscrezione che arriva dalla Svizzzera, più precisamente dal quotidiano Blick. L'attuale commissario tecnico della Svizzera sarebbe un'idea per l'eventuale dopo Montella, confermato a parole dalla società ma il cui destino dipende inevitabilmente dal risultato del derby.



GRADIMENTO ROSSONERO - Petković è sulla panchina della Svizzera dal 2014 e ha un contratto in essere fino al 2019. Dopo aver disputato un grande girone di qualificazione, è stato costretto ai play-off dopo la sconfitta all'ultima giornata in Portogallo. Al Milan piace per quanto fatto vedere anche nella sua parentesi alla Lazio, il suo nome è entrato nella lista dei papabili.



CONTATTO CON MIRABELLI - Secondo il Blick, Mirabelli avrebbe avuto un contatto con il tecnico di Sarajevo due giorni fa in Portogallo. Proprio il direttore rossonero aveva testimoniato sui social la sua presenza a Lisbona, ufficialmente per andare a 'prendere' Andrè Silva e Ricardo Rodriguez.