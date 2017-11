Il centrocampista della Juventus, Kwadwo Asamoah, ha confermato al ds del Galatasaray Cenk Ergun di aver scelto di dire addio alla formazione bianconera a fine stagione e di essere pronto ad approdare in Turchia.



Questo il testo del messaggio secondo il portale turco Fotomac: "Eravamo d'accordo su tutto questa estate. Ho dato la mia parola al Galatasaray, non tornerò mai indietro. Ora penso alla Juve ma il Galatasaray è importante per me e sto seguendo tutte le partite con grande interesse. Non vedo l'ora di far parte di questa squadra".



La Juventus fa sapere attraverso il suo ufficio stampa che questo messaggio non è mai stato inviato e non esistono dichiarazioni ufficiali rilasciate in Turchia da Asamoah.