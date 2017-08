Massimiliano Allegri blinda Alex Sandro e attende l’arrivo di Leonardo Spinazzola dall’Atalanta per completare la batteria mancina della sua Juventus. Visti i passi in avanti coi nerazzurri per Spinazzola, la società bianconera comincia a pensare anche alla cessione di Kwadwo Asamoah. L’esterno ghanese, utilizzato la scorsa stagione come vice-Alex Sandro dall’allenatore bianconero, è vicino al trasferimento al Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni giunte dalla Turchia, il club ora allenato dall’ex juventino Igor Tudor fa sul serio per l’ex Udinese, in campo 24 volte la scorsa stagione.



L'OFFERTA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Galatasaray ha offerto 8 milioni più bonus al club bianconero per il giocatore. Una proposta molto importante, considerando che Asamoah è in scadenza di contratto e può essere ceduto solo a titolo definitivo. L’opzione del prestito con diritto di riscatto non può essere presa in considerazione. Il Galatasaray da tempo ha stretto i contatti con l’agente del giocatore, Edoardo Crnjar, e secondo i media turchi ha trovato l’accordo con Asamoah sull’ingaggio. La cessione di Asamoah è sempre più vicina.