Yuto Nagatomo presto sarà un giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. Secondo il quotidiano turco Milliyet, infatti, gli agenti del giapponese nei prossimi giorni si recheranno in Turchia per definire l’operazione. Nagatomo, arrivato a gennaio in prestito dall’Inter, ha dichiarato più volte la volontà di rimanere nella Mezzaluna e presto sarà accontentato: l’obiettivo delle parti – si legge tra le colonne della sopracitata fonte – è quello di formalizzare la trattativa e mettere il nero su bianco prima dell’inizio del Mondiale in Russia.