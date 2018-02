Da oggi prendono ufficialmente il via le Olimpiadi invernali 2018 di PyeongChang in Corea del Sud. Il più importante evento per gli sport invernali vedrà nel corso della prossima settima sfidarsi 2925 atleti e atlete provenienti ben 92 paesi. Oltre alle medaglie in palio è già partita la sfida sfida fuori dagli stadi olimpici fra le ragazze più belle della manifestazione. Dalla celebrata Lindsey Vonn (che continuerà per un altro anno prima di ritirarsi) alla nostra Dorothea Wierer ma anche la norvegese Silje Norendal e la mai doma Anna Sidorova bellezza russa del curling. Ecco le foto delle più belle nella nostra gallery, che vinca la migliore!