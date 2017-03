Here’s the #FCDallas email. Very entertaining social media campaign intro’d here. #Cashtillo - Now, divide your check by 28,000 = # of STH pic.twitter.com/XdnTL2g9xk — 3rd Degree (@3rdDegreeNet) 8 marzo 2017

Queste ultime, spesso, le regala il, condite dalle lacrime versate per l'addio di, che saluta il popolo milanista dalla curva, dall'odio provato nei confronti della fuga adi, il Fenomeno, e del suo approdo al, o dalle maglie bruciate e buttate del Pipita. C'è chi, ora, sta provando a rendere amaro tutto ciò.- Negli, in, più precisamente a, la franchigia texana ha deciso di cambiare la storia: come riporta mlssocceritalia.com, infatti, il club della famiglia, per la precisione, se lo divideranno i fedelissimi. Non una cifra spropositata, ma un gesto che comunque già trova consensi e applausi e che può diventare un esempio per il futuro. Nel dettaglio, in MLS la società guadagna i 2/3della cifra, con la restante parte che finisce alla lega. Se il giocatore è un homegrown player, la percentuale diventa(3/4).FC Dallas fa un esempio concreto, nel suo comunicato, prendendo in esame la cessione di Fabian, finito al: dalla cessione, la franchigia a stelle e strisce guadagnò 2,8 milioni di dollari, l'1% sarebbe 28mila dollari da dividere per i circa 4600 abbonati.Non tanto ma se...- Prendiamo in esame, invece, due casi che in estate hanno mosso milioni di euro, suscitando emozioni contrastanti nei tifosi. Il francese ha lasciato laper andare allo, che ha sborsato 110 milioni di euro per riportarlo a Manchester. L'1% di, da dividere per i, i quali avrebbero incassato. E per il Pipita? I tifosi del Napoli, sicuramente, l'avrebbero presa meglio, visto che deispesi da Agnelli,euro sarebbero stati da dividere per i, soli,, che si sarebbero trovatiin più in tasca.@AngeTaglieri88