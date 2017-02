Dopo Ciciretti del Benevento, Giampiero Ventura ci riprova. In vista del prossimo stage della Nazionale (dal 20 al 22 febbraio), il ct della Nazionale si dimostra ancora una volta molto attento alle realtà emergenti del calcio italiano, senza disdegnare la Serie B e i suoi talenti più interessanti. Nel caso di Kevin Bonifazi (foto dal suo profilo Facebook), difensore centrale classe '96 della Spal, si tratta però di una sorpresa relativa: Ventura, infatti, ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità nel corso della sua esperienza al Torino, quando il giocatore originario di Rieti giocava per la Primavera allenata da Moreno Longo.



DA 'INDESIDERATO' AL TORINO... - Una carriera partita a fari spenti ma in costante crescita quella di Bonifazi, che muove i primi passi nel Tor di Quinto ma si segnala per la prima volta nel Tor Tre Teste, una delle società dilettantistiche più importante della realtà romana. Qui ci arriva un po' per caso, acquistato per bloccare il fratello di due anni più vecchio Rudi, considerato all'epoca molto più promettente; Kevin non è particolarmente alto e fisicamente è poco strutturato, ma ha bisogno di pochi mesi per far ricredere tutti sul suo conto e, a suon di prestazioni, si guadagna a 15 anni la chiamata del Siena. Impegno e voglia di migliorarsi, insieme ad una spiccata personalità e ad una tecnica di base importante per un difensore centrale lo impongono anche qui all'attenzione generale e, dopo l'addio alla Toscana per il fallimento del club, è il Torino (uno dei migliori settori giovanili d'Italia) a strapparlo alla concorrenza.



CHE BOTTE CON AMAURI - In granata, vince da protagonista un campionato Primavera nella stagione 2014/2015, ma è durante una partitella d'allenamento con la prima squadra di Ventura che tutti si accorgono che al ragazzo non manca la stoffa per sfondare. Chiedere per informazioni ad Amauri, marcato e sottoposto ad un trattamento "speciale" per tutta la gara da Bonifazi; la tensione tra i due sale e a fine partita l'ex attaccante della Nazionale si avvicina con fare minaccioso al giovane difensore granata prima di stringergli la mano e dirgli: "Diventerai un gran giocatore". Parole sincere, sentite e soprattutto improvvise, come improvvisa è l'esplosione di Bonifazi in questo campionato di B (dopo l'esperienza a Benevento e Caserta lo scorso anno in Lega Pro), che parte ancora dalle retrovie ma, da ottobre in avanti, si ritrova titolare e non molla più il ruolo. Lo lancia Leonardo Semplici, uno che coi giovani sa farci dopo diverse stagioni alla guida dei giovani della Fiorentina.



DA MISS ITALIA ALL'ITALIA - Ventura non l'ha perso di vista, memore di quello scontro in allenamento con Amauri che è stato il primo momento di svolta nella carriera di Bonifazi, pronto a ricevere una chiamata in Nazionale che può rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per il futuro. In prestito (con diritto di riscatto) fino a giugno, anche il Torino sta seguendo con grande interesse la stagione super della rivelazione Spal e del suo giovane difensore, finito nel frattempo nel mirino della Fiorentina. Fa parlare di sè in campo, fa parlare di sè anche fuori Bonifazi, molto attivo sui social e passato alle cronache (rosa) nei mesi passati per la sua relazione con Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015. Dopo Ciciretti, ecco Bonifazi, la nuova scommessa azzurra di Giampiero Ventura.