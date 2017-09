Ormai non si parla d'altro in casa bianconera. Rodrigo Bentancur ha incantato tutti, il centrocampista uruguaiano che la Juventus ha preso dal Boca Juniors sta lasciando a bocca aperta per qualità delle prestazioni e personalità. Olé ricorda come questo talento pur nell'estate del 2016 è stato praticamente a un millimetro dal Milan, documenti già pronti alle firme con il Boca non fosse che la Juventus ha esercitato in una notte con convinzione l'idea di attivare l'opzione che aveva su Bentancur. E così lo ha portato via ai rossoneri, Galliani stava per regalarlo al Milan ma la Juve ha avuto la meglio.