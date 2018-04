Da primo acquisto dell'era cinese a dimenticato, ora la parabola di Mateo Musacchio al Milan può prendere nuovamente un verso ascendente: dopo un lungo periodo ai margini del gioco, il centrale argentino è tornato in campo contro il Sassuolo per l'infortunio di Romagnoli ed è pronto a lottare in questo finale di campionato, per una maglia e per il proprio futuro.



LE LODI DI GATTUSO E L'ASSIST A KALINIC, ORA IL NAPOLI... - Qualche sprazzo di Musacchio si era già visto qualche settimana fa, nella rocambolesca controrimonta sul Chievo a San Siro. Sei minuti per difendere il vantaggio, sufficienti per entusiasmare quel tecnico che lo aveva relegato in panchina: "Mi ha emozionato. Non è contentissimo. Ho preferito Zapata e non lui anche oggi. È un sudamericano di quelli veri, è uno che nello spogliatoio si comporta da leader e non fa passare mai nulla. Sono i giocatori che piacciono a me. Si merita tutte le cose migliori al mondo, è uno che ti parla in faccia. Sono gli atleti e gli uomini che piacciono a me", il commento di Gennaro Gattuso al termine del match. Mai una lamentela per lo scarso impiego, ma duro lavoro per far cambiare idea all'allenatore che ha apprezzato e, questa volta, lo ha preferito a Zapata per risolvere l'emergenza: fiducia ripagata, con l'assist decisivo per il pareggio di Kalinic contro il Sassuolo. Una buona risposta che può valere una nuova maglia da titolare in una partita ancor più complicata: contro il Napoli nel prossimo turno non ci sarà Bonucci (squalificato) e anche Romagnoli deve dare forfait per una lesione muscolare, toccherà quindi proprio alla coppia Musacchio-Zapata proteggere Donnarumma dalle incursioni di Mertens e compagni.



FUTURO DA SCRIVERE - Un'altra occasione importante, anche in chiave mercato: le tante esclusioni in stagione hanno inevitabilmente riacceso i rumors su un suo addio al termine della stagione. Lasciare Milano dopo un solo anno, uno scenario non impossibile ma complicato per diverse ragioni: la volontà del difensore e della compagna Irene è quella di restare nel capoluogo lombardo, sia per la prossima maternità che per questioni lavorative di lei; la società poi non lo considera un giocatore sul mercato, ma sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte solo dai 18 milioni di euro in su, ossia quanto investito per strapparlo al Villarreal la scorsa estate. Ultimi scampoli di stagione dunque per convincere definitivamente il Milan a puntare su di lui anche per il futuro: Gattuso rilancia Musacchio, ora la palla è tra i piedi dell'argentino.



@Albri_Fede90