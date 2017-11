Conferenza pre #InterAtalanta, dopo 5 formazioni consecutive identiche, #Spalletti viene sgamato da @Ngoppejammeja sull'unica novità che il giorno dopo vedremo nell'11 titolare, e glissa così. pic.twitter.com/vMu6SYjii4 — nonleggerlo (@nonleggerlo) 20 novembre 2017

È un po’ come il quesito dell’uovo e della gallina: chi è nato prima?Dipende dai punti di vista. Forse dipende dai giocatori e dagli allenatori in questione. Di sicuroda mesi finito nel dimenticatoio, tra tentativi di trasferimento e visite non superate. Da Mancini a de Boer, passando per Pioli, i tecnici transitati da Appiano Gentile lo hanno spesso messo da parte. Spalletti non ha fatto altrettanto, anzi…Il tecnico toscano lo ripete da tempo: «Vedrete quanto ci tornerà utile Santon, ha fisico, può giocare in diverse posizioni e si allena da professionista».. Del classe '91 apprezza la capacità di spinta, l'impatto fisico e la duttilità. Qualcosa in più può fare in fase difensiva, d'altronde è sempre stato quello il suo difetto, ma lavorando sull'intensità e sulla concentrazione può migliorare anche quella. Insomma, le doti tecniche non sono mai state il problema di Santon.Una possibilità che l’ex Newcastle ha colto nel migliore dei modi, con una prestazione impeccabile e contro una squadra ostica come l’Atalanta di Gasperini. Adesso Spalletti sa di avere una soluzione in più, ma probabilmente lui era rimasto l’unico a crederci.