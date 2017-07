Dani Alves attacca la Juventus. Un attacco frontale alla società bianconera, con cui il brasiliano si è lasciato male nelle scorse settimane. Oggi il brasiliano è diventato ufficialmente un calciatore del Paris Saint Germain: l’ex juventino ha firmato un accordo biennale coi francesi e vestirà la maglia 32. Durante la conferenza stampa di presentazione, il brasiliano non ha usato mezzi termini nei confronti della Juve, con cui nella scorsa stagione ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.



AL VELENO - Queste le parole di Dani Alves sulla società bianconera: “Differenze tra Juve e Psg? Ambizione e organizzazione, qui è tutto ordinato. A questa squadra manca poco per vincere la Champions, spero di aiutare a centrare l'obiettivo. ". Dani Alves e la Juve si ritroveranno presto in campo: PSG-Juventus, infatti, è in programma all'interno delle sfide della International Champions Cup, il 27 luglio a Miami.



LA SCELTA - "C'era l'interesse del City e di altri club inglesi. La Premier League è un campionato che mi attira, il progetto interessante. Ho parlato con i dirigenti. Il presidente mi ha parlato delle sue intenzioni di fare grande il club e conquistare il titolo. Ma a Parigi ho amici e mia moglie ama la città. Alla Juve sono stato un po' egoista: non ho ascoltato la mia famiglia, i miei amici e loro mi hanno accompagnato. Stavolta sono stato meno egoista ed ecco perché ho deciso di venire qui. Chiedo scusa a Guardiola se l'ho messo in imbarazzo. Mi prendo le mie responsabilità con tutto ciò che esso ne comporta".