Dalla Francia insistono:- secondo L’Equipe -dopo aver risolto il proprio contratto con la Juventus. L’addio ai bianconeri, condito da diverse polemiche su vari fronti, ormai è ufficiale e il terzino brasiliano aspetta di decidere il proprio futuro. I francesi ci provano, ma in pole position c’è sempre ildi Pep Guardiola. L’accordo tra Dani Alves e i Citizens è totale, a breve è attesa la firma sul contratto. Intanto, però, il brasiliano ha spiazzato tutte le voci sul suo conto e in gran segreto ha scelto qualcosa di più significativo., ma non troppo. L’ex bianconero si è sposato a Ibiza con la super modella Joana Sanz. Il brasiliano si è sposato per la seconda volta nella sua vita, dopo la rottura con l’ex moglie e agente Dinorah Santana, avvenuta nel 2011. Il matrimonio tra Dani e Joana si è celebrato lontano dagli obiettivi dei fotografia ad Ibiza. Su Instagram hanno iniziato a girare diverse foto delle nozze grazie alle stories degli invitati alle nozze. Tra Paris Saint-Germain e Manchester City per ora vince Joana.