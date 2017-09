A sorpresa, Dani Alves si fa vedere ancora... con la maglia bianconera. "#LikeBenjaminButton, come Benjamin Button". Così, con un hashtag su Instagram, Dani Alves si celebra, alla fine di un post lunghissimo scritto per comunicare ai proprio fan di essere nuovamente tra i 55 giocatori migliori della scorsa stagione, per il premio FifPro. Lo immagine lo ritrae in tre modi e in due vesti: con la maglia della Juve, in primo piano, mentre sullo sfondo con i colori del Paris Saint-Germain, sua attuale squadra.



I colori bianconeri fanno quasi impressione sul brasiliano che aveva attaccato la Juventus: "C'è poca organizzazione, qui al PSG è tutto perfetto", aveva detto appena arrivato. Poi, la rissa Neymar-Cavani con Dani Alves stesso coinvolto ha fatto forse rimangiare quel pensiero al terzino...