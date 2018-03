L'ex terzino di Juventus e Barcellona, Dani Alves, ha rilasciato un intervista a Globo: "I miei figli amano il calcio? No, grazie a Dio. Perché il calcio sta perdendo quella scintilla che mi ha fatto desiderare di essere un giocatore. Oggi il calcio ha virato sul business. Sinceramente, ogni volta di più mi piace sempre meno".



PSG E NEYMAR - "Eliminazione in Champions League? Credo che questo sia un momento di transizione, manca una connessione generale e ciò si riflette sul campo. Neymar? La gente crede che sia una marionetta. Non lo è. Sta maturando e per crescere deve affrontare un certo tipo di cose".