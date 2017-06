Dani Alves rimane nel mirino di Manchester City e Chelsea con la squadra di Guardiola particolarmente grazie anche al rapporto tra il tecnico Guardiola e lo stesso terzino brasiliano che, assieme, hanno concorso a scrivere la storia del Barcellona. In questo momento i Citizens sono in pole per l'acquisto dell'ex Barça anche se, come scrive Tuttosport, fonti della società negano che il calciatore sia al centro di una trattativa di mercato.