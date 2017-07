Ao contrário do que todos possam pensar ou dizer, hoje para mim é um dia muito especial.... dia de encontrar pessoas que gosto muito e que vivir momentos inesquecíveis. Dia de reencontrar mi banda sudaca que tanto disfrutamos, dia de encontrar pessoas honesta que amam o que fazem, dia de encontrar pessoas que de repente não pode ter uma grande afinidade porém que tem meu respeito, de repente por culpa mia sei lá rs. Apesar de tudo que se falou ou que se interpretou eu só quero o bem de todos e só quis ajudar a que a Juventus fosse um clube do tamanho das suas expectativas e do tamanho dos sentimentos das pessoas que torcem para esse clube... hoje é um dia de agradecimentos pela oportunidade de ter formado parte desse clube mesmo que pelo curto período de tempo, tenho certeza que sentem minha falta, nenhum lugar é a mesma coisa depois da passagem do GOOD CRAZY, pode ser melhor ou pior mas igual é impossível! SEMPRE ACTIVO PANITAS TAMO ACTIVO Un post condiviso da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 26 Lug 2017 alle ore 11:14 PDT

Questa notte andrà in scena. Una sfida speciale per, che ha lasciato un messaggio attraverso il proprio account Instagram: "Contrariamente a ciò che tutti potrebbero pensare o dire, oggi per me è un giorno molto speciale. Un giorno in cui. Ritrovo la "banda sudaca" con cui ci siamo divertiti molto, trovo persone oneste che amano quello che fanno, trovo persone che improvvisamente non possono avere una grande affinità con me, ma hanno il mio rispetto, improvvisamente per colpa mia., affinché fosse un club all'altezza delle vostre aspettative e dei sentimenti delle persone che tifano per questo club. Oggi è una giornata di ringraziamento per l'opportunità di far parte di questo club, anche se per un breve periodo di tempo, sono sicuro che sentono la mia mancanza, è sempre la stessa cosa dopo il passaggio di un pazzo buono: può essere meglio o peggio, ma uguale è impossibile!".