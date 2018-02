Dall'intervista di Rafinha pubblicata da La Gazzetta dello Sport apprendiamo come Dani Alves abbia anche qualche buon ricordo legato alla sua esperienza juventina. "Il calcio italiano è molto tattico, una vera e propria università del calcio - le parole del brasiliano dell'Inter -, è un tema che mi aveva anticipato già mio padre Mazinho e che poi ho avuto modo di approfondire parlandone con Dani Alves: lui dice sempre che nella sua stagione bianconera ha imparato tanto". Non solo veleno quindi da parte dell'esterno oggi al Paris Saint Germain, che in altre dichiarazioni pubbliche aveva spiegato di non soffrire alcuna nostalgia della maglia bianconera e del nostro campionato.