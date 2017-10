Che Dani Alves fosse un personaggio sopra le righe era ormai questione nota al mondo bianconero, soprattutto dopo che il terzino destro brasiliano ha lasciato la Juventus in estate. La sua bizzarria ha colpito ancora e l'attuale calciatore del Paris Saint-Germain, in Brasile con la Nazionale, ha mostrato un nuovo look di gusto opinabile in una partitella a calcio ping-pong contro il grande amico e compagno di squadra Neymar. Capelli tinti di un biondo platino inconfondibile e la solita allegria con il pallone tra i piedi: