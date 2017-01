#backhome #travelers Una foto pubblicata da Joana Sanz (@joanasanz) in data: 8 Gen 2017 alle ore 04:58 PST

Il recupero dall'infortunio al perone della gamba sinistra procede a ritmo spedito e, dopo le sessioni di allenamento in cyclette a ritmo di tecno dei giorni scorsi, il terzino dellaè pronto a fare rientro a Torino.Oggi il giocatore si è imbarcato sul proprio jet privato per fare ritorno a Torino e insieme a lui sull'aereo hanno viaggiato anche l'immancabile e bellissima fidanzata Jaccompagnata da 4 ospiti speciali. La stessa Joana ha infatti postato una foto sul proprio profilo instagram in cui mostra l'interno del jet in cui sono presenti anche 2 cani e 2 due gatti della savana.