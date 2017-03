​Con un post apparso sul proprio profilo instagram, il terzino della Juventus, Dani Alves ha suonato la carica in vista del prossimo impegno della formazione bianconera che martedì allo Stadium ospiterà il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League. E vincere la più importante competizione per club è un sogno che l'esterno brasiliano non vuole spegnere: 'Non esistono sogni troppo grandi, ma solo sognatori che pensano troppo in piccolo'





Volta a competição mais apaixonante de clube do mundo e com ela volta a vontade de seguir sonhando e lutando pela realização desse sonho. Sabemos o difícil que é conseguir uma competição assim, mas também sabemos da nossa vontade e do nosso desejo. "Não existem sonhos demasiados grandes nem sonhadores demasiados pequenos" #goocrazyinthahouse #SensaPaúraDiSerFeliche #THE23 Un post condiviso da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 12 Mar 2017 alle ore 11:27 PDT