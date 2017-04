Lei è Daniela Ospina ed è la splendida sorella del portiere dell'Arsenal David. Non solo perchè Daniela è anche la compagna del trequartista colombiano del Real Madrid, James Rodriguez oltre che una splendida modella di intimo e costumi.



Protagonista dell'ultimo servizio fotografico del mensile Maxim, secondo quanto riportato da Los 40 Colombia, Daniela ha fatto infuriare James. Il giocatore, infatti, è gelosissimo della sua compagna e non ha gradito il fatto che un servizio così osè fosse finito su una rivista per soli uomini.



Una gelosia che non ha portato a conseguenze, perchè la stessa Daniela non ha perso un secondo per pubblicizzare il suo lavoro su i suoi profili Instagram, Twitter e Facebook.