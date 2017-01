Vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos mais vergonhosos! Un video pubblicato da Danilo Pereira (@iamdanilopereira) in data: 3 Gen 2017 alle ore 16:43 PST

Da qualche ora sul profilo Instagram di, centrocampista del, è comparso il video della curiosa espulsione ricevuta dal mediano portoghese nella sfida di ieri sera contro la Moreirense, persa per 1 a 0 e terminata addirittura in nove uomini, a causa della duplice doppia ammonizione ae proprio a Pereira. Quest'ultima, come si nota dal video postato, appare piuttosto singolare e anche divertente ai più, nonostante l'intento del centrocampista portoghese sia ben diverso. Lo stupore per questo provvedimento è chiaro, laancora più lampante. Nellasi legge infatti: "Ho visto e rivisto ciò che è successo, oltre un centinaio di volte e onestamente non riesco a capire i criteri con cui questo signore ha preso una tale decisione. Ho visto molti episodi curiosi nel mondo del calcio, ma questo è stato senza dubbio il più!"