Matteo Darmian strizza l'occhio alla Juventus. Il terzino del Manchester United, obiettivo dei bianconeri per la prossima estate, ha parlato a Sky Sport e si è soffermato sul suo futuro: "Qui sto vivendo una grande esperienza che rifarei subito. Faccio parte di uno dei più grandi club al mondo, sono orgoglioso di questo, ho la possibilità di vincere trofei importanti. La nostalgia dell'Italia però c'è, mi manca. Ora penso a finire la stagione e poi vedremo di fare le valutazioni. La Juventus mi cerca? Questo interesse fa piacere, la Juve è un grande club e sono felice di interessare a un club così importante. Ho in mente i miei obiettivi, sicuramente faremo le valutazioni necessarie a tempo debito".



SULLA STAGIONE - "Il derby col City? È sempre una sfida che c'è giorno dopo giorno, perdere contro il City non è bello per lo United e non fa piacere perdere né a noi né al nostro allenatore. Questa stagione mi sta rafforzando caratterialmente, noi giocatori viviamo per scendere in campo, ma non sempre è possibile. Nel calcio ci sono tante variabili come infortuni o scelte dell'allenatore, che io ho sempre rispettato comunque".