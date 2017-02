Obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima estate, il terzino italiano del Manchester United, Matteo Darmian, ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils raccontando alcuni retroscena sulla sua carriera, su i suoi idoli e su i rivali più duri che abbia affrontato.



L'IDOLO MALDINI - "Il mio idolo è sempre stato Paolo Maldini, ero in prima squadra con lui al Milan e ho giocato nel suo ultimo match in carriera. Gli ho chiesto la maglia perché è sempre stato il mio idolo da quando ho iniziato a giocare, perciò la maglia che custodisco con maggiore affetto è proprio quella indossata da lui".



CHE BOTTE CON TEVEZ - "Il rivale più duro contro cui ho giocato? Sicuramente in Serie A Carlos Tevez quando vestiva la maglia della Juventus. Ha tante qualità, ma soprattutto non si arrende mai. Ricordo che faceva pressing su tutti senza fermarsi mai quando era in bianconero".



HAZARD E SANCHEZ - "Se dovessi scegliere un rivale della Premier direi Hazard o Sanchez, ma ci sono tanti buoni giocati nel campionato inglese. Il mio primo amico tra i Red Devils? Ho legato da subito con i ragazzi spagnoli, ma anche con Blind e Scheinderlin".



LO STADIO PIU' BELLO - "San Siro è il miglior stadio per quanto riguarda la storia in Italia. E' sempre speciale giocarsi, ma qui in Inghilterra è Old Trafford il migliore. Se dovessi sceglierne un altro direi Wembley ma credo che tutti gli stadi siano fantastici qui, soprattutto perché sono spesso pieni e l'atmosfera diventa strepitosa".



PIRLO UN FENOMENO - "Se potessi cambiare la storia chi porterei al Manchester United? Penso che ci sono tanti giocatori che abbiano fatto la storia del calcio italiano, ma se dovessi dare un nome direi quello di Andrea Pirlo. Lo conosco molto bene, ci ho giocato in nazionale e conosco le sue potenzialità. Avrebbe fatto benissimo allo United".