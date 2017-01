Sistemare il centrocampo resta la priorità sul mercato di gennaio per l'Inter, che però non perde di vista il problema legato ai terzini. Soprattutto se partirà qualche elemento tra Santon (Sampdoria), Miangue (Cagliari) e Nagatomo.



RISPUNTA DARMIAN - Come si legge su Tuttosport, negli ultimi giorni in casa nerazzurra si è ricominciato a parlare di Matteo Darmian. Nelle ultime due partite di Premier League il terzino italiano del Manchester United è stato escluso da Mourinho, che nel suo ruolo ha rilanciato Valencia titolare. L'Inter aveva pensato anche a Criscito, che però al momento lo Zenit non vuole cedere.