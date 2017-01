David Luiz, in un'intervista rilasciata a ESPN, ha parlato di Antonio Conte e di come il tecnico italiano sia riuscito ad entrare nei cuori di tutti i giocatori del Chelsea: ''È uno dei migliori allenatori con i quali io abbia mai lavorato. Conosce perfettamente tutte le caratteristiche dei suoi giocatori e noi lo seguiamo in tutte le indicazioni che ci dà sul campo. Ogni allenamento e ogni partita sono la manifestazione di quanto importante sia per lui vincere, quindi noi siamo sempre motivati e riusciamo a tenere la tensione alta. Conte è un allenatore che ama quello che fa e chi ha infettati tutti con l'amore per il calcio. Amo questo club e sono tornato perché c'era una storia da continuare. Non ho vinto la Premier League nel mio primo passaggio inglese, quindi adesso è uno dei miei obiettivi. Aiuterò in qualunque modo per arrivare alla vittoria e Conte è stato straordinario sotto questo aspetto''.