Su La Nazione si parla della coreografia in ricordo di Davide Astori. Per crearla sono stati utilizzati diecimila palloncini bianchi e viola e quasi 13.000 bandierine.

TRIBUTO - L’associazione centro coordinamento viola club si è fatta carico di 6000 palloncini, distribuiti tra Maratona e Tribuna, quelli che sono stati liberati verso il cielo al termine del minuto (in realtà quasi due) di raccoglimento fischiato dall’arbitro, il Viola Club Vieusseux, invece, si è occupato dei 4000 distribuiti in Ferrovia, quelli che hanno colorato l’altra fetta di stadio tutta di viola.



COREOGRAFIA - Il tributo della Curva Fiesole a Davide Astori, al minuto 13, è stato immaginato in poche ore, in tempo per poter procedere alle richieste necessarie per ottenere le autorizzazioni. Sabato mattina gli ultrà della Fiesole si sono ritrovati in curva poco prima delle 9. Con uno schizzo disegnato a mano si è cominciato a riprodurre non più in scala quello che avrebbe dovuto essere lo spettacolo da mostrare al mondo l’indomani, sfruttando ogni secondo disponibile, almeno fino a quanto lo ha consentito la luce naturale. Il resto è stato perfezionato domenica mattina, nella giornata più dolorosa.