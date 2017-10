Davide Ancelotti è stanco di essere etichettato come "figlio di", ma quando tuo padre è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio non è semplice reggere il peso di tale cognome. In ogni caso il ragazzo non ci sta a essere considerato un raccomandato anche perchè vanta una carriera di tutto rispetto. Psg, Real Madrid, Bayern sono solo alcune delle squadre che fanno parte del suo curriculum. Per questo a 28 anni sogna di diventare grande allenatore osservando papà Carlo. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Davide Junior precisa il ruolo che ha avuto in questi anni a fianco del padre e spiega quali siano i suoi progetti futuri: "Potersi confrontare ogni giorno con lui che per me, seppur di parte, è il migliore al mondo, è molto formativo. Sto imparando tanto. Poi sono contento di poter essere in contatto con mio padre tutti i giorni. Abbiamo un rapporto molto forte. Dopo anni di studio il mio primo incarico è stato al Psg. Ero il preparatore atletico alle giovanili. Poi al Real ero preparatore della prima squadra e al Bayern ero vice allenatore. Il club però all’inizio mi presentò come preparatore, per questo spesso si è fatto confusione sul mio ruolo".



Davide Junior è consapevole di essere un privilegiato ma non dà nulla per scontato: "Voglio onorare il cognome che porto. Mi impegno so che negli studi non sono il migliore poi qualcuno può dire che io sia raccomandato. Ma voglio meritarmi ogni cosa"

In chiusura d'intervista si parla del futuro: "Non so, ma credo che papà torni a Vancouver. Poi dalla prossima stagione ricominciamo. E un giorno diventerò tecnico capo".