"Davide Astori sarà il nuovo capitano", parole e investitura di Stefano Pioli. "Un onore", risponde il difensore. È stato più o meno questo il dialogo avvenuto venerdì scorso durante la presentazione della Fiorentina in Piazza di Sotegrava a Moena. Una nomina quasi scontata alla luce delle numerose partenze, soprattutto degli elementi storici che da anni componevano la spina dorsale della squadra.



​LEADER SENZA FASCIA - Il difensore si è preso l'affetto di Firenze già da mesi, quando in mezzo al caos societario e sportivo si è distinto per voglia e attaccamento. Tutti gli avrebbero dato la fascia, arrivata invece adesso dopo l'addio di Gonzalo Rodriguez. La concorrenza si è poi eliminata da sola: Borja Valero, Federico Bernardeschi, potenzialmente anche Matias Vecino, i tre giocatori lasceranno la Fiorentina molto probabilmente insieme a Nikola Kalinic. La fuga dei big, ma Astori avrebbe potuto comunque diventare il capitano.



CERTEZZA DEL FUTURO - Ci sono stati alcuni interessamenti, ma Davide Astori non si tocca. Lui e Federico Chiesa non si muovono da Firenze. Vestiti di viola almeno per un'altra stagione. Il difensore ha ricevuto alcuni interessamenti, forti anche del periodo di svendita nato nella Fiorentina: la società lo reputa un cardine per il futuro.



LA NUOVA DIFESA - Tomovic, Astori, Hugo e Olivera, sarà verosimilmente questo il pacchetto arretrato di Stefano Pioli. Con Nikola Milenkovic alle spalle pronto a inserirsi e imparare. Il leader sarà Davide, su questo non ci sono dubbi. Le sue doti in fase di impostazione dovranno essere utilizzate anche per la costruzione offensiva, quelle difensive per costruire una difesa solida con cui plasmare un ciclo vincente. Compito del nuovo capitano.