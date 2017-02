L'intermediario Davide Lippi, protagonista dell'affare che poteva portare Kalinic in Cina al Tianjin, ha parlato a Radio Blu: "Il mercato in Cina chiude il 28 febbraio, c’è tempo per fare ancora tante cose. Penso che Cannavaro voglia prendere un altro giocatore, sono qui per scoprirlo anche io. Il mancato arrivo di Kalinic in Cina? Ci sono le dichiarazioni del giocatore. Se può far comodo al Tianjin? Mi sembra che Cannavaro non lo abbia mai nascosto. Se i tifosi viola possono stare tranquilli? Immagino di sì ma non dipende da me. Da quello che è emerso il giocatore non è sul mercato. Lui non si vuole muovere e la Fiorentina non vuole venderlo".