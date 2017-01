L'intermediario di mercato Davide Lippi parla così a Sky Sport a proposito della trattativa sfumata tra il Tianjin Quanjan e la Fiorentina per l'attaccante viola Nikola Kalinic: 'L’operazione Kalinic era partita da lontana ma si è conclusa in questo modo, per il momento il giocatore ha rifiutato. Il mercato chiude il trentuno e può succedere di tutto: in Cina è aperto addirittura fino alla fine di febbraio. I tifosi della Fiorentina non devono preoccuparsi, la squadra è forte e il loro attaccante è forte. Finché rimarrà un giocatore viola devono essere felici, ma penso che continuerà ad esserlo'.