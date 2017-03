L'intermediario di mercato Davide Lippi ha parlato a Radio Sportiva del possibile scenario futuro di Kalinic: "Vediamo, il mercato è aperto tutti i mesi, ci sono dei giri che devo fare in Oriente e dei rapporti che sto tenendo. In Cina però il mercato di giugno è quello minore, per cui non ci saranno grandissimi colpi. Però vedremo, come tutti sanno il mercato è imprevedibile. Quello che non è successo a gennaio magari accade a giugno. Kalinic sta facendo bene a Firenze con la Fiorentina, che ha fatto bene a tenerselo stretto".