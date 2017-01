Intervistata dal settimanale Oggi, la bellissima modellaha parlato di, con cui ebbe una relazione di due mesi: "È il mio amore eterno… Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la colpa è sua. Ero venuta in Italia per uno shooting, avevo conosciuto Mario Balotelli in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi…"La modella oggi è pronta a diventare una nuova protagonista dell'ma non ha dimenticato Balotelli. La punta oggi alera stata definita dalla Mello un "bambino egoista" ai tempi del, ma la passione per luio non è mai finita.