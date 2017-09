L'ex ct dell'Albania, Gianni De Biasi (primo allenatore dell'era Cairo al Torino) ha dichiarato a La Stampa: "Come si sblocca Belotti? Il Gallo non può far gol in tutte le partite. E poi la rovesciata contro il Sassuolo vale tre reti, quindi è in media. Il Toro davanti non avrà problemi, anzi rispetto a 12 mesi fa ha molte più soluzioni. Non penso solo a Niang, con un Ljajic così può stare tranquillo. La squadra è migliorata tanto".



"Belotti ha fatto bene a restare, per la sua maturazione completa e per i tifosi: averlo trattenuto nonostante le tante richieste è stato straordinario. Io scommetterei ad occhi chiusi su di lui. Ha voglia e qualità per crescere ancora, per me rimane una grande certezza".

"La mia prossima panchina? Magari a guidare un'altra nazionale, oppure in Spagna o Inghilterra. In Serie A? Difficile dirlo ora".