L'ex ct dell'Albania, Gianni De Biasi, ha detto la sua su Rino Gattuso ai microfoni di RMCsport: 'Ha tanti meriti perché è riuscito a trasmettere quelli che sono alcuni valori fondamentali, andare in campo, dare il 100%, lottare l'uno per l'altro, tutti concetti legati al noi e non a mettere in evidenza la propria personalità e la propria individualità. Si è basato sul collettivo, ha puntato alcuni giocatori anche alcuni molto giovani, nei quali lui crede tantissimo e questo è stato un bell'esempio. E' un allenatore che aveva fatto un po' di gavetta in giro per l'Italia, anche in categorie inferiori, e questo sicuramente depone a suo favore perché la gavetta ti aiuta poi a poter gestire situazioni che già conosci ma che quando sei chiamato a gestire in prima persona sono completamente diverse da districare'.