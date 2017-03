Gianni De Biasi, allenatore dell'Albania, è interventuo ai microfoni di Radio24. Il tecnico ex Torino e Udinese, tra le altre, ha parlato di questo weekend infuocato dalle polemiche arbitrali, ecco il suo pensiero: "A parte sei mesi in Spagna, al Levante, in tutta la mia carriera in Italia un anno senza polemiche non lo ricordo. Anche io tante volte ho subito decisioni arbitrali contro di me, ma non ho mai fatto dietrologia. E dire che la Juventus, che sta per vincere il sesto scudetto consecutivo, vince grazie agli arbitri significa sminuirli. Terzo posto? C'è anche l'Inter: è in forma e soprattutto ha trovato continuità e identità. Sono diventati squadra. Per il secondo invece Roma e Napoli sono alla pari, ma i giallorossi potrebbero pagare l'impegno di Europa League. Belotti? Da CT dell'Albania lo temo. Sta raggiungendo il culmine della sua maturazione come calciatore".