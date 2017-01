Sono passati poco più di due mesi dall'esonero e Frank de Boer torna a parlare della sua esperienza all'Inter, così il tecnico olandese a Fox Sports: "Sono rammaricato soprattutto perché ho deluso i miei collaboratori, è quello che sento. L'allenatore è quello che sta in copertina e guadagna di più, ma alle sue spalle c'è sempre uno staff che lavora sodo. Fare le valigie e andare via dopo appena 85 giorni è fastidioso a tutti i livelli. Offerte dopo l'addio ai nerazzurri? Sì, già due giorni dopo la partenza da Milano sono state recapitate alcune proposte al mio agente Guido Albers, ma in quel momento non avevo alcuna voglia di ascoltarle: avevo appena rotto con un club di caratura mondiale come l'Inter...".