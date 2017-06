Frank de Boer ha parlato anche di Inter durante la sua presentazione al Crystal Palace: ''E’ dura quando cominci a lavorare durante un pre-stagione già iniziato. Però la ritengo una buona esperienza per imparare. Con l’esperienza che ho avuto all’Ajax sono pronto a a lavorare in Premier League. Consigli? Ne ho parlato con van Gaal qualche mese fa per capire cosa aveva sperimentato nel campionato inglese. Per capire quello a cui si deve pensare in quanto allenatore. Ogni giocatore, ogni membro della squadra o parte dell’organizzazione è importante, persino lo chef. Se fanno bene i giocatori sono felici e possono dar seguito a quanto gli chiedi. I giocatori vincono le partite per voi, ma sono le squadre a vincere i trofei''.