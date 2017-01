Torna a parlare Frank de Boer. A due mesi dal suo esonero, l'ex allenatore dell'Inter ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, tornando sulla sua avventura in Serie A: "Sicuramente non volevo andasse così. Questa esperienza mi ha portato via un sacco di energie: tre mesi mi sono sembrati un anno. Ho ricevuto la proposta di allenare la squadra una decina di giorni prima dell'inizio della stagione, poi ho dovuto anche superare la barriera linguistica: è stato tutto difficile. La preparazione, praticamente, l'abbiamo fatta durante il campionato. Speravo che il club mi desse più tempo, almeno questa era l'idea inziale: i dirigenti sapevano che non ero un tecnico da progetto breve".



SUL FUTURO - "Sapevo dall'inizio che questo sarebbe stato un progetto molto difficile. L'Inter è ancora un top club mondiale e se avessi avuto successo, sarebbe stato molto bello. Quindi non penso che il mio nome sia stato danneggiato. Dopo due giorni dal mio addio ho ricevuto qualche offerta, ma ho deciso che comincerò a lavorare dalla prossima stagione. Ci sono state quattro o cinque squadre che mi hanno cercato, ma in questo momento ho scelto per me stesso. Credo aspetterò fino a maggio".