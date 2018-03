Frank de Boer, ex tecnico di Inter e Crystal Palace, risponde, questa volta veramente, alle parole di Mourinho che lo ha definito il peggior tecnico della storia della Premier League: "Sono stato frainteso in merito a Marcus Rashford. Non avevo niente di personale con Mourinho, la mia era una semplice analisi tattica legata al suo modo di giocare completamente diverso rispetto a noi olandesi. La filosofia del portoghese e del Manchester è diversa e se a loro va bene così non c'è nessun problema. Mourinho? Ho molto rispetto per lui, ha vinto tanto e tatticamente è molto bravo tanto da distruggere il gioco degli avversari. Per questo ho molto da imparare da lui".