Intervenuto a Campania Sport su Canale21, Gigi De Canio, ex allenatore dell'Udinese, ha speso belle parole per il giovane Alex Meret che piace a Juventus e Napoli: "Meret è un fuoriclasse. Forte, fortissimo. Lo avevo lo scorso anno a Udine, ricordo che ci giocavamo la salvezza eppure non vedevo l'ora di lanciarlo da titolare; ma Karnezis non ha sbagliato nulla. Spero il Napoli possa prenderlo, la sua stagione mostruosa alla Spal non è un caso. Meret è fortissimo".