La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Continua la caccia al nuovo goleador da parte del Bari. Due gli innesti che i biancorossi intendono chiudere entro martedì. Un giovane di prospettiva, individuato nel croato Mance (Nk Domzale), atteso oggi in città, e un elemento di spicco tra Nenè (Spezia) e Raicevic (Vicenza). Al momento le quotazioni del brasiliano sono in rialzo e lunedì potrebbe arrivare la fumata bianca. Anche il Benevento è pronto a prendere due elementi in attacco: per il ruolo di esterno fari puntati sui palermitani Embalo e Bentivegna (c’è il pressing dell’Ascoli), mentre come centravanti è stato richiesto proprio al Bari Maniero. A proposito di punte: Malonga risolve con la Pro Vercelli e va all’Elche in Spagna; l’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Eusepi dal Pisa. Proprio i nerazzurri, alle prese con il mal di pancia di Mannini per il rinnovo del contratto, continuano l’opera di ristrutturazione. In caso di partenza di Fautario (richiesto da Modena e Mantova), il Pisa può ottenere dalla Juve l’esterno mancino De Ceglie (con stipendio a carico dei bianconeri). Il Perugia vuole Curcio (Andria). Bergamini (Gubbio) verso il Latina che terrà sino al termine della stagione Brosco, che per luglio ha trovato un’intesa col Verona. Il Vicenza tessera il giovane Perfection dalla Roma. Infine, il Trapani è a un passo da Manconi (Reggiana): si attende solo il via libera del Novara proprietario del cartellino.