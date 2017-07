Fabio Parisi, agente di Jonathan De Guzman, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per commentare il passaggio dell'ex nazionale olandese all'Eintracht Francoforte: "Jonathan è un giocatore importante, con una storia, un presente e un futuro. Non è stato difficile trovargli una squadra. Il Napoli è stato molto collaborativo nell'operazione e anche il giocatore ha dovuto accettare determinate condizioni legate al suo ingaggio per accasarsi in Bundesliga. L'affare è stato chiuso inizialmente a titolo gratuito ma nell'accordo tra i club ci sono diversi bonus che possono portare degli introiti al Napoli nel corso del tempo".