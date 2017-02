Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Premium Sport della sfida di Champions League che gli azzurri giocheranno domani al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: ''Una grande cavalcata da quando eravamo in C, giochiamo contro il Real 30 anni dopo l'ultima volta. Ma oggi sono più forti di allora, quando c'erano tante squadre di livello. Sarà una partita importante a livello fisico e tecnico. Alcuni giocatori offensivi non sono al meglio come Milik o Pavoletti ma cercheremo di dare il meglio di noi stessi''.