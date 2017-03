Aurelio De Laurentiis torna a parlare della sfida infinita tra Napoli e Juventus e la fa il giorno successivo all’eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Il numero uno del Napoli ha già messo i bianconeri nel mirino per la doppia sfida in campionato e Coppa Italia prevista ad Aprile. “Non vedo l'ora di giocare due volte con la Juve. Perché mi arrabbio? Perché ci metto passione”, ha dichiarato il produttore cinematografico a BeInSport.