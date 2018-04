Il dopo Reina, è questa la priorità del Napoli sul mercato. Già, perché la sul campo c'è uno scudetto da raggiungere, con lo spagnoli tra i punti di forza dell'undici di Sarri. Ma al termine della sfida con il Crotone, ultima di campionato, con il tricolore o meno cucito sul petto, l'ex Liverpool e Bayern Monaco saluterà il Napoli per trasferirsi nella Milano rossonera. E il Napoli non vuole arrivato impreparato a quel giorno.



BLITZ IN PORTOGALLO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, in questi giorni c'è stato un blitz in Portogallo di Aurelio De Laurentiis, accompagnato da Jorge Mendes, per incontrare Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona e individuato come erede perfetto dello spagnolo. Campione d'Europa, d'esperienza internazionale (ha 30 anni), il numero uno portoghese ha dato la sua disponibilità al trasferimento.



IL PREZZO - L'ingaggio non spaventa in Napoli, quello che frena è il prezzo del cartellino: lo Sporting chiede 15 milioni di euro, al momento ritenuti eccessivi. Con uno sconto, si può chiudere: anche perché il giocatore ha già detto sì.