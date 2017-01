Aurelio De Laurentiis vuole modernizzare il calcio italiano. Il presidente del Napoli ha dichiarato in una video-intervista al Corriere dello Sport dalle Maldive: "Buon anno a tutti i tifosi napoletani e al ministro Lotti. Era tanto che non avevamo un ministero dedicato al mondo dello sport. Dovrà essere intelligente, guardando al futuro e non al passato. Il calcio è già cambiato e sta cambiando ancora, dobbiamo aprire le porte alla Cina e agli Stati Uniti. Lotti ci deve prepare a questa lotta, parlando anche ai presidenti di Fifa e Uefa che stanno sempre sulle loro. Ci sono nuovi traguardi da raggiungere, il nuovo calcio è dei bambini e dei giovani, è sport ma allo stesso tempo anche industria. Lotti, non ci deludere: bisogna sistemare la legge Melandri sui diritti tv, che ha fatto più danni che bene. Sono d'accordo con Andrea Agnelli, che vuole giocare durante le vacanze natalizie. La Serie A non deve fermarsi, proprio come la Premier League inglese. Poi potrebbe esserci un periodo di riposo a gennaio, magari portando le squadre in ritiro al caldo".



CALCIOMERCATO - "Benvenuto Pavoletti, adesso l'attacco del Napoli sarà ancora più forte. Il nostro mercato è aperto 12 mesi all'anno, siamo sempre sul pezzo e abbiamo già individuato altri 2-3 nuovi giocatori per giugno".